Djokovic met jubileumzege naar vierde ronde Wimbledon

Tennisser Novak Djokovic heeft zich in drie sets geplaatst voor de vierde ronde van Wimbledon. De Servische nummer 1 van de wereld rekende in iets meer dan 2 uur af met de Amerikaan Denis Kudla: 6-4 6-3 7-6 (7). Het was een jubileumoverwinning voor de vijfvoudig kampioen van het Londense grand slam; hij boekte zijn 75e zege op het ‘heilige’ gras van Wimbledon.

Djokovic kende in de eerste twee sets niet heel veel problemen met Kuda, die via de kwalificaties in het hoofdtoernooi was gekomen. Maar in het derde bedrijf moest de Serviër toch nog even diep gaan, nadat Kuda met 4-1 voorkwam. Djokovic vocht zich terug en wist er een tiebreak uit te slepen. Ook daarin verslikte hij zich bijna in de 28-jarige nummer 114 van de wereld, maar Djokovic keerde de kansen op tijd en won de beslissingsgame met 9-7. Hij stuit in de vierde ronde op de Chileen Cristian Garin.