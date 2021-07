Hassans grootste concurrenten voor goud zijn erbij in Tokio

De twee Ethiopische atletes die Sifan Hassan van het goud kunnen afhouden op de 5000 en 10.000 meter zijn er in ieder geval bij op de Olympische Spelen in Tokio. Letesenbet Gidey en Gudaf Tsegay zijn opgenomen in de olympische selectie. De Ethiopische atletiekploeg bestaat uit 34 atleten.

Gidey loopt in Tokio alleen de 10.000 meter. Zij verbeterde vorige maand het wereldrecord dat Hassan twee dagen daarvoor bij de FBK Games had neergezet. Hassan liep in Hengelo bijna solo naar 29.06,82, Gidey scherpte het op dezelfde baan aan tot 29.01,03. Tsegay wordt ingezet op de 5000 meter, de afstand waarop ze met 14.13,32 de beste tijd van dit jaar liep.

Kenenise Bekele ontbreekt in de olympische ploeg. De Ethiopische hardlooplegende, in het bezit van drie olympische titels op de baan, wilde de eerste atleet worden met ook een gouden medaille op de marathon. Hij zag eerder dit jaar af van deelname aan de beslissende olympische kwalificatiewedstrijd en hoopte op clementie. Het Ethiopisch olympisch comité besloot echter zich te houden aan de selectieprocedure en Bekele niet alsnog aan te wijzen.

Wereldkampioen Lelisa Desisa, Shura Kitata en Sisay Lema zijn de drie mannen die de olympische marathon in Saporro lopen namen Ethiopië.