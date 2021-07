Langste etappes liggen Sloveense wielrenner Mohoric goed

De Sloveen Matej Mohoric wist dat hij een kans maakte in de langste etappe in de Tour de France. De wielrenner van Bahrain – Victorious kwam in de rit van Vierzon naar Le Creusot na 249,1 kilometer solo aan en won na een rit in de Giro en in de Vuelta ook een Touretappe. “De ritten in de Giro en Vuelta waren ook de langste ritten in de ronde, blijkbaar kan ik heel lang een goed tempo volhouden”, zei hij.

“Ik kwam in de vlucht, maar zag daar zo veel supersterke renners. Ik had niet gedacht dat ik zou kunnen winnen”, zei de Sloveen. “Ik sprintte voor de punten van de bergtrui en had een gaatje en dacht waarom zou ik niet doorrijden. Ik heb alles gegeven tot aan de streep en kan niet geloven dat het is gelukt.”

Mohoric neemt ook de bergtrui over van Ide Schelling. Hij leidt het klassement om de bollentrui met 11 punten, zes meer dan de Nederlander van Bora-hansgrohe.

De 26-jarige Sloveen wist dat hij in deze rit voor zijn kansen moest gaan. “Ik had in het routeboek gekeken en zag dat er verder maar één andere rit geschikt is voor het type renners als ik. Dus wilde ik in de ontsnapping meezitten en daar was ik op gefocust.

Zijn ritzege in de Tour vindt Mohoric van een ander niveau dan zijn eerdere overwinningen in de Giro en de Vuelta. “Het zal nog even duren voor ik besef wat ik heb gepresteerd. Dit is de grootste koers ter wereld.”