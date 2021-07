Langste rit in Tour met lastige finale

Niet alleen staat het wielerpeloton vrijdag de langste rit van deze Tour de France te wachten, er liggen bovendien in de finale tal van hellingen. Op het programma staat onder meer de eerste klim van de 2e categorie, het voorspel voor de Alpenritten die in het weekeinde volgen.

De heuvelrit, die begint in Vierzon, heeft een lengte van ruim 249 kilometer. De top van de Signal d’Uchon (635 meter) ligt op 18 kilometer voor de streep, die is getrokken in Le Creusot. Het gaat vervolgens niet in dalende lijn richting finish, maar er volgt nog een klimmetje van de vierde categorie.

Geletruidrager Mathieu van der Poel rekent erop dat er aanvallen op zijn positie zullen komen. De lengte van de rit zorgt ervoor dat Tourbaas Christian Prudhomme al om 11.15 uur met de startvlag zal zwaaien. De finish wordt verwacht tussen 17.00 en 17.30 uur.