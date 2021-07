Peloton onderweg in lastige langste etappe Tour de France

Het wielerpeloton in de Tour de France is vertrokken in de zevende etappe. Met 249,1 kilometer is de rit van Vierzon naar Le Creusot de langste etappe in deze Ronde van Frankrijk. Geletruidrager Mathieu van der Poel rekent erop dat er aanvallen op zijn positie zullen komen. “Veel zal ervan afhangen of de klimmers zich al willen laten zien”, zei hij donderdag.

Het is een heuvelrit met vooral in het laatste deel meerdere klimmetjes. Vijf tellen er mee voor het bergklassement, waarin Ide Schelling nog steeds aan de leiding staat. De top van de Signal d’Uchon (635 meter) van de tweede categorie ligt op 18 kilometer voor de streep. Het gaat vervolgens niet in dalende lijn richting finish, er volgt nog een klimmetje van de vierde categorie.

De kopman van Alpecin-Fenix verdedigt in het algemeen klassement een voorsprong van 8 seconden op de Sloveen Tadej Pogacar. Schelling heeft in het bergklassement 5 punten. De Brit Mark Cavendish staat aan de leiding in het puntenklassement.

De finish wordt verwacht tussen 17.00 en 17.40 uur.