Verstappen snelste in eerste vrije training GP Oostenrijk

Max Verstappen heeft voorafgaand aan de GP van Oostenrijk de snelste tijd genoteerd in de eerste vrije training. Mercedes was twee dagen voor de negende race van het seizoen nog zoekende naar de juiste afstellingen van de bolide.

Verstappen (Red Bull) was met 1.05,143 0,266 seconden sneller dan Charles Leclerc en 0,288 dan Carlos Sainz. Valtteri Bottas van Mercedes zat net achter dat tweetal van Ferrari. Lewis Hamilton, de concurrent van Verstappen in de strijd om de wereldtitel, overtuigde nog niet en werd vijfde. Zijn snelste ronde was 0,566 langzamer dan die van Verstappen, de leider in het klassement.

Vijf dagen geleden won de 23-jarige Verstappen op hetzelfde circuit nog de GP van Stiermarken.