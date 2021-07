Zeilers gaan voor vier medailles op Olympische Spelen in Japan

Vier medailles, daar zet de Nederlandse zeilploeg op in bij de Olympische Spelen. Hoofdcoach Jaap Zielhuis heeft veel vertrouwen in de ploeg die naar Japan gaat. “We hebben in zes klasses kansen om een medaille te halen. De ervaring leert dat de helft wel lukt, de helft niet. En wij willen er best één bij bluffen, dus we gaan voor vier medailles”, zei Zielhuis op het nationale topzeilcentrum in de haven van Scheveningen. “Dat zou dan ook ons beste resultaat ooit op de Spelen zijn.”

Marit Bouwmeester verdedigt voor de kust van Enoshima, op zo’n 1,5 uur rijden van Tokio, haar olympische titel van Rio 2016 in de Laser Radial. Windsurfer Kiran Badloe is de onbetwiste favoriet om zijn voormalige trainingsgenoot Dorian van Rijsselberghe op te volgen als olympisch kampioen in de RS:X-klasse. Lilian de Geus zegevierde in die klasse op drie van de laatste vier WK’s bij de vrouwen. Annemiek Bekkering en Annette Duetz pakten in de 49erFX goud op de WK’s van 2018 en 2019.

“We gaan dus vol vertrouwen naar Tokio”, aldus Zielhuis. Over welke kleur de vier gewenste medailles moeten zijn, liet de hoofdcoach zich niet uit. “Ieder individu heeft z’n eigen doelstelling. De ene zegt: ik ga voor goud. Een ander zegt: een medaille zou mooi zijn. Ons motto is ‘set the goal, forget the goal’. We zijn alleen maar bezig hoe we daar straks in Japan het beste kunnen presteren op het water. Het gaat ons niet helpen als we dagelijks tellen op hoeveel medailles we staan. Maar het is wel duidelijk dat we niet vrolijk zijn als we met nul medailles thuiskomen.”

Naast de regerend wereldkampioenen Bouwmeester, Badloe en De Geus en het sterke duo Bekkering/Duetz heeft Nederland ook medaillekansen in de Finn (Nicholas Heiner) en de 470 bij de vrouwen (Lobke Berkhout en Afrodite Zegers). De 49er-mannen Bart Lambriex en Pim van Vugt gaan voor het eerst naar de Spelen. “Ik heb in de wandelgangen gehoord dat ook zij snode plannen hebben”, aldus Zielhuis. Kanovaarster Martina Wegman (slalom K1) heeft zich ook aangesloten bij de zeilploeg, die zo uit elf sporters bestaat.

“Al het succes van de afgelopen jaren geeft natuurlijk geen garantie voor hoe we op de Spelen gaan presteren. We hebben nog niets”, benadrukt Zielhuis. “We zijn de afgelopen jaren vaak in Enoshima geweest, twee maanden na de Spelen van Rio zaten we daar al. In 2017, 2018 en 2019 hebben we daar ook getraind en wedstrijden gezeild. We weten dus heel veel over het water, de stroming, de wind. Het is een lastige baai, maar we voelen ons daar thuis. Nu moet het daar wel nog ‘even’ gebeuren.”