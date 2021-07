Barty voor tweede keer naar vierde ronde op Wimbledon

Tennisster Ashleigh Barty heeft voor de tweede keer in haar loopbaan de vierde ronde bereikt van Wimbledon. De nummer 1 van de wereld was de Tsjechische Katerina Siniakova met 6-3 7-5 de baas.

De 25-jarige Barty kreeg in de tweede set al op 5-4 een wedstrijdpunt. Siniakova werkte dat echter weg en kwam terug tot 5-5. Ze kreeg de kans op 6-5 te komen en eventueel een derde set af te dwingen, maar zover liet Barty het niet komen. Ze benutte na een uur en 37 minuten haar tweede wedstrijdpunt.

Barty neemt het in de vierde ronde opnieuw op tegen een Tsjechische. Dan is Barbora Krejcikova, die vorige maand zeer verrassend Roland Garros wist te winnen, haar tegenstandster.

Barty is op Wimbledon nog nooit voorbij de vierde ronde gekomen. Twee jaar geleden verloor ze in Londen in de vierde ronde van de Amerikaanse Alison Riske.