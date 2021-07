Belgen met titelverdediger Van Avermaet naar Spelen

Wielrenner Greg Van Avermaet zal op 24 juli aan de start staan van de olympische wegrit. Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité BOIC heeft zaterdag bevestigd dat de titelverdediger deel uitmaakt van de vijfkoppige selectie voor Tokio 2020.

Ook Tiesj Benoot en Mauri Vansevenant hebben een ticket voor de Olympische Spelen in Japan gekregen. Zij vormen een vijftal met kopmannen Remco Evenepoel en Wout van Aert, van wie al eerder was gemeld dat ze naar Tokio gaan. Evenepoel en Van Aert starten op 28 juli ook in de tijdrit.

Het BOIC had eerder al bekendgemaakt dat Lotte Kopecky (wegrit), Julie Van De Velde (weg- en tijdrit) en Valerie Demey (wegrit) bij de vrouwen zijn geselecteerd. Kopecky zal in Tokio ook bij het baanwielrennen starten. Zij rijdt met Jolien D’hoore de koppelkoers en ook het omnium.