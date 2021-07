Britse tiener blijft verrassen op Wimbledon en haalt vierde ronde

De Britse tennisster Emma Raducanu blijft verrassen op Wimbledon. De 18-jarige nummer 338 van de wereld, toegelaten met een wildcard, drong ten koste van de Roemeense Sorana Cirstea door tot de vierde ronde: 6-3 7-5.

Raducanu is de jongste Britse die de laatste zestien weet te bereiken op Wimbledon. Ze heeft bij haar debuut nog geen set verloren. Maandag neemt ze het op tegen de Australische Ajla Tomljanovic, die Jelena Ostapenko uit Letland in drie sets de baas was.

Raducanu, die dit jaar pas twee toernooien speelde, werd in Canada geboren en heeft een Chinese moeder en een Roemeense vader. Ze woont al sinds haar jeugd in Engeland.

Ook de Amerikaanse tiener Cori Gauff, een jaar jonger nog dan Raducanu, wist de vierde ronde te bereiken. De nummer 23 van de wereld versloeg de Sloveense Kaja Juvan met 6-3 6-3. Gauff, die het nu opneemt tegen de Duitse Angelique Kerber, haalde twee jaar geleden ook de vierde ronde op Wimbledon. Dat was haar doorbraak.