Federer verslaat Britse hoop Norrie in vier sets op Wimbledon

Roger Federer heeft zich in vier sets verzekerd van een plek in de vierde ronde van Wimbledon. De achtvoudig kampioen haalde de tweede week van zijn favoriete grandslamtoernooi door de Britse hoop Cameron Norrie met 6-4 6-4 5-7 6-4 te verslaan.

De als zesde geplaatste Federer had ruim twee├źnhalf uur nodig om een einde te maken aan het toernooi van de enige overgebleven Brit in het mannentoernooi, de nummer 26 van de plaatsingslijst. De Zwitser benutte zijn eerste wedstrijdpunt met een sterke service, die Norrie tot een fout dwong.

In de derde set was Federer al dicht bij de overwinning, maar toen hij twee breakpoints had, verloor hij zes punten op rij. Hij leverde de set in met een zeer slordige servicegame. In de vierde set herpakte Federer zich en hij plaatste op 4-4 de beslissende break.

In de vierde ronde neemt Federer (39) het op tegen de Italiaan Lorenzo Sonego. “Ik hoop dat er nog een beetje meer in de tank zit, want deze editie is speciaal omdat het is de laatste keer is voordat ik de 40 heb bereikt”, zei Federer, die over een maand zijn 40e verjaardag viert.

Federer, de nummer 8 van de wereld, heeft zijn schema zo ingericht dat hij op Wimbledon op zijn best zou zijn. Vorige maand trok hij zich zonder blessure terug uit Roland Garros, omdat hij zijn lichaam wilde sparen voor het grasseizoen.

In de onderste helft van het schema, waar Federer ook zit, wist de Rus Daniil Medvedev uitschakeling te voorkomen. De nummer 2 van de plaatsingslijst knokte zich in vijf sets langs Marin Cilic, die de eerste twee sets wist te winnen, maar het niet kon afmaken. Het werd 6-7 (3) 3-6 6-3 6-3 6-2 voor Medvedev, die in aanloop naar Wimbledon het grastoernooi van Mallorca wist te winnen.

Cilic haalde in 2017 de finale op Wimbledon. Hij verloor daarin in drie sets van Federer, die volgende week zijn 21e grandslamtitel hoopt te veroveren.