Federer verslaat Britse hoop Norrie in vier sets op Wimbledon

Roger Federer heeft zich in vier sets verzekerd van een plek in de vierde ronde van Wimbledon. De achtvoudig kampioen haalde de tweede week van zijn favoriete grandslamtoernooi door de Britse hoop Cameron Norrie met 6-4 6-4 5-7 6-4 te verslaan.

De als zesde geplaatste Federer had ruim twee├źnhalf uur nodig om een einde te maken aan het toernooi van de enige overgebleven Brit in het mannentoernooi, de nummer 26 van de plaatsingslijst. De Zwitser benutte zijn eerste wedstrijdpunt met een sterke service, die Norrie tot een fout dwong.

In de derde set was Federer al dicht bij de overwinning, maar toen hij twee breakpoints had, verloor hij zes punten op rij. Hij leverde de set in met een zeer slordige servicegame. In de vierde set herpakte Federer zich en hij plaatste op 4-4 de beslissende break.

In de vierde ronde neemt Federer (39) het op tegen de Italiaan Lorenzo Sonego.