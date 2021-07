Robin Haase heeft in de tweede ronde van het mannendubbelspel op Wimbledon van Jamie Murray, de oudere broer van Andy Murray, gewonnen. Haase, die een duo vormt met de Kazach Andrej Goloebev, was met 6-7 (3) 6-3 6-2 te sterk voor Murray en de Braziliaan Bruno Soares.

Murray en Soares waren als zevende geplaatst in Londen. Ze wonnen in 2016 samen de Australian Open en de US Open.

Haase (34) werd op Wimbledon in het enkelspel in de tweede ronde van de kwalificaties uitgeschakeld.