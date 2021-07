IJshockeyers Tampa Bay één zege verwijderd van titel Stanley Cup

De ijshockeyers van Tampa Bay Lightning zijn één zege verwijderd van titelprolongatie in de Stanley Cup. De titelverdediger in de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL versloeg Montreal Canadiens in het derde duel met 6-3. Tampa Bay Lightning had de eerste twee wedstrijden uit de best-of-sevenserie in Florida ook al gewonnen.

Tyler Johnson zorgde voor twee treffers en Nikita Koetsjerov en Victor Hedman maakte ieder een doelpunt. De andere twee treffers kwamen op naam van Jan Rutta en Blake Coleman. Phillip Danault, Nick Suzuki en Corey Perry scoorden voor Montreal.

De Canadezen moeten maandag in het vierde duel in het Bell Centre in Montreal winnen om nog kans te blijven maken op de NHL-titel. Montreal is met 24 titels recordhouder in de NHL. De laatste dateert wel al van 1993. Tampa Bay won de Stanley Cup vorig jaar voor de tweede keer, na 2004.