Nederlandse golfster Weber vijfde op Big Green Egg Open

De Nederlandse golfster Dewi Weber is vijfde geworden op het Big Green Egg Open in Arnhem. De eerste editie van het toernooi in Gelderland, dat onderdeel uitmaak van de Ladies European Tour, werd gewonnen door de Australische Stephanie Kyriacou.

De 25-jarige Weber sloot het toernooi in eigen land af met een ronde van 68 slagen en kwam uit op een totaal van 280, 10 slagen meer dan Kyriacou en 8 slagen onder par. Anne van Dam, die Nederland gaat vertegenwoordigen op de Olympische Spelen, was er niet bij op het Big Green Egg Open.

In totaal waren er 500 toeschouwers welkom op de Rosendaelsche Golfclub.