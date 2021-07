Ook dressuurruiters winnen in Rotterdam Nations Cup

In navolging van de springruiters hebben ook de Nederlandse dressuurruiters de Nations Cup gewonnen. Nederland kwam uit op 15 punten, 4 minder dan Duitsland.

Het Nederlandse kwartet had donderdag al de basis gelegd voor de zege. De formatie van bondscoach Alex van Silfhout had al een voorsprong van 2 punten op de Duitsers. Zaterdag stonden de GP Special en de kür op muziek op het programma in het Kralingse Bos.

Het Nederlandse viertal bestond uit Hans Peter Minderhoud met Glock’s Dream Boy N.O.P., Edward Gal met Glock’s Total US, Dinja van Liere met Hermes en Marlies van Baalen met Go Legend.