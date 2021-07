Poels verovert bollentrui in Tour

De leiding in het bergklassement in de Tour de France is opnieuw in Nederlandse handen. Nadat eerder Tourdebutant Ide Schelling enkele dagen de bolletjestrui droeg, mag nu de Limburger Wout Poels van Bahrain zich in die outfit hullen.

Poels veroverde zaterdag in de achtste etappe voldoende punten om zijn Sloveense ploeggenoot Matej Mohoric van de eerste plaats te stoten. Ook Mathieu van der Poel leidde het bergklassement een dag, maar omdat hij al in het bezit was van het geel mocht Schelling de bolletjestrui blijven dragen.