Pogacar rijdt Van der Poel uit het geel in eerste bergrit Tour

De Sloveen Tadej Pogacar van de ploeg UAE-Team Emirates heeft de eerste Alpenrit in deze Tour de France benut om de leiderstrui te veroveren. De winnaar van de Tour van vorig jaar reed op de laatste drie cols uit de achtergrond naar voren. Mathieu van der Poel, die voor de zesde dag de gele trui droeg, staakte zijn verzet op de voorlaatste col en kwam op meer dan 20 minuten binnen.

De achtste etappe, van Oyonnax naar Le Grand-Bornand, werd gewonnen door de Belg Dylan Teuns. De renner van Bahrain kwam alleen aan. Achter hem sprintte de Spanjaard Ion Izagirre naar de tweede plaats, voor de Canadees Michael Woods en Pogacar. De Sloveen diende zijn concurrenten voor het klassement een zware klap toe. Zo verloor de Ecuadoraan Richard Carapaz meer dan 3 minuten. De Brit Geraint Thomas en de Sloveen Primoz Roglic, beiden gehavend door eerdere valpartijen, reden de hele dag op grote achterstand. Zondag volgt een tweede bergrit met aankomst in skioord Tignes.

Het peloton gunde zich na de hectische rit van vrijdag geen rust. In het eerste uur vormde de stromende regen geen enkel bezwaar er meteen weer in te vliegen. Een uitgedund peloton sprintte in Frangy om de punten: de Italiaan Sonny Colbrelli was de snelste.

Van der Poel miste in de eerste groep ploeggenoten. Bij de eerste beklimming van de dag, de Côte de Copponex van de derde categorie, was Wout Poels de eerste aanvaller. De Limburger van Bahrain kwam als eerste boven en deed dat ook op de twee volgende cols, de tweede van de eerste categorie. Het leverde hem de bergtrui op.

Op de volgende col ging Woods in de aanval. De Canadees van Israel Start-Up Nation kwam als eerste boven op de Col de Romme, waar Van der Poel zich inmiddels had neergelegd bij het kwijtraken van het geel. Woods bereikte met een marge van ruim een minuut de voet van de laatste klim, de Col de la Colombière. Achter hem haalde Pogacar de ene na de andere vroege vluchter in, niemand kon het wiel van de Sloveen houden.

Teuns sloot aan bij Woods, liet de Canadees kort onder de top van de Colombière alleen en haalde het tot op de finish. Maar de grote winnaar werd Pogacar, die de concurrenten meteen al op minuten zette. De Belg Wout van Aert is tweede op 1.48. De Kazach Alexei Loetsenko, derde, heeft al meer dan 4 minuten goed te maken.