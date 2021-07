Roglic laat twee ritten lopen en hoopt op herstel

Primoz Roglic gaat in de eerste twee Alpenetappes van deze Tour de France in zijn eigen tempo de finish zien te halen. De Sloveen van Jumbo-Visma is dermate geblesseerd na een val in de derde etappe dat gevreesd wordt voor opgave. “Primoz gaat nu twee dagen laten lopen om voor relatief herstel te zorgen”, zei sportief directeur Merijn Zeeman voor de achtste etappe in Oyonnax.

Roglic reed twee dagen na zijn val nog een acceptabele tijdrit, maar verloor vrijdag al veel tijd. “Op de rustdag van maandag gaan we kijken of er nog kansen zijn in het tweede deel van de Tour of dat hij gaat opgeven”, vertelde Zeeman voor de camera van Sporza. “Dan zullen we nieuwe doelen moeten stellen. Hij staat op de rol voor de Olympische Spelen, eventueel gaan we voor de Vuelta.”

Roglic reed zaterdag halverwege de rit al op grote achterstand.