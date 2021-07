Tourpeloton op weg voor eerste Alpenrit

Vanuit een regenachtig Oyonnax is het peloton in de Tour de France rond 13.15 uur vertrokken voor de eerste Alpenetappe. Mathieu van der Poel draagt nog steeds de gele trui, maar de vraag is of hij in het hooggebergte standhoudt. De Nederlander van Alpecin-Fenix heeft nog wel een riante voorsprong op de klimmers, maar de Belg Wout van Aert staat dichtbij.

Op weg naar Le Grand-Bornand wachten de renners vijf beklimmingen, de laatste drie uit de eerste categorie. Op de Col de la Colombière ligt op 1618 meter het hoogste punt van de dag. Daarna gaat het nog 14 kilometer grotendeels naar beneden. De finish wordt verwacht rond 17.15 uur.