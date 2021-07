Van der Poel verdedigt geel in eerste Alpenetappe van de Tour tek

Met Mathieu van der Poel nog steeds in de gele trui trekt het peloton in de achtste rit van de Tour de France de Alpen in. De rit voert van Oyonnax over 150,8 kilometer naar Le Grand-Bornand. Onderweg moeten de wielrenners over vijf beklimmingen, waarvan de laatste drie van de eerste categorie.

Na bijna 100 kilometer begint de Côte de Mont-Saxonnex, daarna volgt de bijna 9 kilometer lange en steile Col de Romme en tot slot is er de Col de la Colombiére. Die laatste is een klim van 7,5 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,5 procent. De top op 1618 meter hoogte ligt op ongeveer 15 kilometer van de streep. Daarna moeten de renners afdalen naar Le Grand-Bornand.

Julian Alaphilippe was in 2018 de laatste winnaar in Le Grand-Bornand. De Franse wereldkampioen bleef toen alleen over uit een kopgroep na de beklimming van de Colombière. Het was de eerste van inmiddels zes etappeoverwinningen in de Tour voor de renner van Deceuninck – Quick-Step.

Daarvoor zegevierden onder anderen de Portugees Rui Costa, de Luxemburger Fränk Schleck, de Duitser Linus Gerdemann en Lance Armstrong in Le Grand Bornand. De Amerikaan wilde in 2004 geen cadeautje uitdelen aan Andreas Klöden, maar raakte zijn etappezege na de dopingschorsing zelf ook kwijt.

Van der Poel heeft 30 seconden voorsprong op de Belg Wout van Aert. Tourwinnaar Tadej Pogacar staat vijfde op 3.43 minuten. De bergrit start om 13.15 uur. De finish wordt verwacht tussen 17.00 en 17.30 uur.