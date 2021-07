Van der Poel: zie wel of ik gele trui verdedig

Mathieu van der Poel kon zaterdag, voor de start van de eerste Alpenetappe in de Tour de France, niet voorspellen of hij aan het einde van de dag de gele trui nog heeft. De etappe van vrijdag, waarin hij mee was in een lange ontsnapping en een aantal klimmers op achterstand zette, had er behoorlijk ingehakt. “Ik ben zo goed als mogelijk hersteld, het was voor iedereen een lastige dag”, vertelde Van der Poel voor de start bij de NOS.

“Vandaag wordt het weer een enorm lastige etappe. We zullen zien wat er gebeurt. Ik zal straks wel merken hoe zeer ik de inspanningen van gisteren nog voel. Het zal een beetje aan het koersverloop liggen. Als er een groep van vijftig ergens over een klim gaat, denk ik dat ik er wel bij zit. Maar als er echt gekoerst wordt, weet ik niet of ik de trui ga verdedigen.”

Richting Le Grand-Bornand liggen onder meer drie cols van de eerste categorie.