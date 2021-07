Van Gaal haalt in speech voor voetbalsters uit naar EK-spelers

Louis van Gaal heeft in zijn speech voor de voetbalsters van Oranje na afloop van de ‘uitzwaaitraining’ in Zeist uitgehaald naar de spelers van het Nederlands elftal. De voormalig bondscoach was in Zeist om prijzen uit te reiken aan bondscoach Sarina Wiegman en Vivianne Miedema, die ze hadden gekregen vorig jaar tijdens het gala van wereldvoetbalbond FIFA.

“Kijk nu eens naar het Europees kampioenschap heren. Dan zie je dat een veredeld stelletje sterren het niet kunnen”, sprak Van Gaal de voetbalsters toe. “En ik heb altijd onder Sarina gezien dat er een team stond dat voor elkaar door het vuur gaat. Dus zorg ervoor dat je als team met jullie coach naar de Olympische Spelen gaat om daar goud te halen. Veel succes.”

Van Gaal wordt genoemd als een van de mogelijke opvolgers van de vertrokken bondscoach Frank de Boer. De 69-jarige oefenmeester die van 2000 tot en met 2001 en van 2012 tot en met het WK van 2014 bondscoach was van Oranje wilde in Zeist verder geen interviews geven over een mogelijke derde termijn bij Oranje, had de KNVB eerder al laten weten.