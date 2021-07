Van Liere niet met toppaard naar Tokio door fout bij bond FEI

Door een administratieve fout bij de internationale overkoepelende organisatie FEI kan dressuurruiter Dinja van Liere niet met haar toppaard Hermes van start gaan op de Olympische Spelen in Tokio. Hermes, al jaren in eigendom van Nederlander Joop van Uytert, heeft in de FEI-database abusievelijk de Duitse nationaliteit en mag daarom niet deelnemen.

Het reglement zegt dat paarden die tijdens de Olympische Spelen van Tokio van start gaan, op 15 januari van dat jaar de nationaliteit moeten hebben van het land waarvoor de ruiter uitkomt. De FEI meldde op 21 juni, nadat de ruiters en paarden officieel werden aangemeld voor mogelijke deelname aan de Spelen, dat Hermes niet kon worden ingeschreven omdat het paard in de database sinds 2018 de Duitse nationaliteit heeft. Na onderzoek bleek dat de hengst vanaf juni 2018 in de database staat als volledig eigendom van Van Uytert, maar dat er per abuis een Duits woonadres bij hem was ingevoerd. Dit was een fout bij de FEI.

De Nederlandse hippische bond KNHS heeft daarop een bezwaar ingediend, maar de FEI heeft dat afgewezen. Ook aan het voorstel van Nederland om de zaak voor te leggen aan het internationale arbitragehof heeft de FEI haar medewerking nog niet verleend en dat is wel noodzakelijk voor arbitrage.

Van Uytert vindt het onbegrijpelijk dat de FEI de door die bond gemaakte administratieve fout niet wil rechtzetten. “Het is niet te bevatten dat het selectietraject voor de Olympische Spelen op deze manier eindigt voor Dinja en Hermes”, zegt de eigenaar van de hengst.

Technisch directeur Iris Boelhouwer laat weten dat de bond alle juridische mogelijkheden en stappen verkent om de fout recht te zetten. “We zijn echt verbijsterd dat dit kan gebeuren. Het is voor iedereen volkomen duidelijk dat hier een uiterst ongelukkige vergissing is gemaakt, maar het wordt niet tijdig opgelost. Dat is voor het Nederlandse dressuurteam in aanloop naar de definitieve teamselectie een enorme tegenvaller, maar vooral voor de amazone Dinja van Liere en de eigenaar is het een vreselijke deceptie.”