Verstappen ontevreden ondanks derde pole op rij in Formule 1.

Max Verstappen veroverde zijn derde poleposition op rij in de Formule 1, maar was na afloop van de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk niet bepaald tevreden. “Het ging niet geweldig in derde sessie (Q3). Tijdens mijn tweede run was ik de eerste die naar buiten ging en dat moeten we nooit meer doen. De anderen profiteerden van mijn slipstream en ik verloor te veel tijd op de rechte stukken”, mopperde de coureur na afloop.

“Natuurlijk ben ik wel blij met opnieuw een poleposition, maar ik had het graag op een andere manier gedaan. Hopelijk kan ik het zondag afmaken in de race. De banden zijn vergeleken met die van vorige week wat zachter, dus het zal wat lastiger worden om die tijdens de race te managen. Maar ik ga proberen te winnen, want dat is niet vanzelfsprekend’, aldus de 23-jarige Limburger.

Verstappen is bezig aan zijn beste periode ooit in de koningsklasse. Hij won dit seizoen al vier races en leidt in het kampioenschap met 18 punten voorsprong op Lewis Hamilton van Mercedes. Hij zegevierde ook vorige week in de eerste race van Oostenrijk op de Red Bull Ring. Toen zat er nog maar een handjevol toeschouwers op de tribunes, dit weekeinde wemelt het weer van zijn fans. Er was een goed gevulde tribune te zien met luidruchtige in oranje gehulde supporters. “Het was erg mooi om alle juichende fans te zien. Zelfs voordat de kwalificatie begon waren ze al aan het springen en dansen. Hopelijk kan ik ze morgen een mooie race bezorgen.”