Verstappen snelste in derde vrije training GP van Oostenrijk

Max Verstappen heeft voorafgaand aan de GP van Oostenrijk de beste tijd genoteerd in de derde vrije training. De coureur van Red Bull was met 1.04,591 een halve seconde sneller dan zijn concurrenten bij Mercedes. Valtteri Bottas zette op 0,538 de tweede tijd neer. Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton was op 0,686 van Verstappen goed voor de derde tijd.

Verstappen had vrijdag in de tweede training de beide Mercedessen nog voor zich moeten dulden. In de eerste training had hij wel de beste tijd gereden.

Zes dagen geleden won de 23-jarige Verstappen op hetzelfde circuit nog de GP van Stiermarken.

De kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk begint om 15.00 uur.