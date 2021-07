Wereldkampioen Hamilton blijft tot en met 2023 bij Mercedes

Lewis Hamilton rijdt ook de komende twee seizoenen voor het Formule 1-team van Mercedes. De Britse regerend wereldkampioen heeft zijn contract met de renstal met twee jaar verlengd en rijdt ook in 2022 en 2023 voor het team, meldt Mercedes

Hamilton kwam in 2013 bij Mercedes en won sindsdien zes wereldtitels, 77 grands prix en 74 polepositions. In 2008 won hij in de McLaren-Mercedes zijn eerste wereldtitel. In het huidige seizoen staat hij momenteel tweede achter Max Verstappen.

“Het is bijna moeilijk te geloven dat ik alweer negen jaar bij dit ongelofelijke team zit”, zegt de 36-jarige Hamilton. “Ik ben heel enthousiast dat we onze samenwerking met twee jaar voortzetten. We hebben samen zo veel voor elkaar gekregen, maar er valt nog genoeg te bereiken, zowel op als naast de baan.”

Teambaas Toto Wolff is verheugd met de contractverlenging, ook met het oog op de nieuwe technische regels die vanaf seizoen 2022 ingaan. “We gaan in 2022 een nieuw tijdperk in de Formule 1 in en er kan geen betere coureur zijn om dan in ons team te hebben dan Lewis. Zijn prestaties in deze sport spreken voor zich en met zijn ervaring, snelheid en racekwaliteiten is hij op de top van zijn kunnen.”