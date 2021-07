Australiër O’Connor wint negende Touretappe na lange aanval

Wielrenner Ben O’Connor heeft de negende etappe van de Tour de France gewonnen. De 25-jarige Australiër van AG2R kwam na 144,9 kilometer van Cluses naar Tignes solo aan, nadat hij zijn medevluchters Nairo Quintana en Sergio Higuita uit Colombia tijdens de slotklim had achtergelaten. Tadej Pogacar behoudt de gele trui. De Sloveense Tourwinnaar van vorig jaar kwam binnen op 6.01 minuten van O’Connor.

Het is de eerste etappezege voor O’Connor, die ook bezig is aan zijn eerste Tour. Vorig jaar won de Australiër in het shirt van NTT Pro Cycling een rit in de Giro d’Italia.

De negende etappe begon met opvallend nieuws, nog voor de start. Mathieu van der Poel en Primoz Roglic besloten niet van start te gaan. Van der Poel liet weten dat hij zich gaat richten op de Olympische Spelen. De kopman van Alpecin-Fenix reed zes dagen in de gele trui. Roglic, de Sloveense kopman van Jumbo-Visma, heeft te veel hinder van zijn val in de derde etappe.

Meteen vanaf de start in Cluses waren er veel aanvallen. Een grote groep van zo’n veertig renners maakte zich los van het peloton met geletruidrager Pogacar. Daarbij zaten Bauke Mollema, Dylan van Baarle en Wout Poels. De Limburger van Bahrain-Victorious ging ervandoor om punten te pakken voor zijn bollentrui. Op de Col de Saisies kwam Poels nog net voor Quintana boven, maar daarna moest hij de koplopers laten gaan.

Quintana ging in de stromende regen door met zijn landgenoot Sergio Higuita en met de Australiër Ben O’Connor. Het drietal nam zelfs een voorsprong van ruim 8 minuten op het peloton, waardoor O’Connor virtueel in het geel kwam te rijden. Aan de voet van de 20 kilometer lange beklimming naar Tignes moest Quintana zijn medevluchters laten gaan. De rijder van Arkéa-Samsic neemt wel de bollentrui over van Poels.

O’Connor liet met nog 17 kilometer klimmen te gaan Higuita achter en ging op weg naar zijn eerste etappezege in de Tour. Met de tijdwinst die hij boekte stijgt hij in het algemeen klassement naar de tweede plaats, achter Pogacar. De Sloveen versnelde in de slotkilometers nog even en liet zijn andere concurrenten met gemak achter. Hij houdt in het klassement 2.01 minuten voorsprong op O’Connor.

Wilco Kelderman kwam als dertiende binnen op 6.47 minuten van de ritwinnaar. De kopman van Bora-hansgrohe staat in het klassement zevende op 5.58 minuten van Pogacar. De Deen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma staat na de achtste plaats in de rit vierde op 5.32 van de Sloveense geletruidrager.

Maandag hebben de renners een rustdag.