Autocoureur Van Kalmthout in middenmoot in Ohio

Autocoureur Rinus van Kalmthout heeft tijdens de Indy 200 op het kleine circuit van Mid-Ohio genoegen moeten nemen met een bijrol. ‘VeeKay’ finishte na tachtig ronden op de zestiende plaats. Hij was als nummer 11 aan de race begonnen.

De Amerikaan Josef Newgarden, die vanaf poleposition was gestart, zegevierde in Ohio. Hij bleef de Zweed Marcus Ericsson met klein verschil voor. De Spanjaard Alex Palou finishte op ruim 20 seconden van de winnaar als derde.

Van Kalmthout miste de vorige race in de IndyCar Series in Wisconsin door een sleutelbeenbreuk. Hij liep die blessure half juni op tijdens een ongeval op zijn racefiets. Voor de Indy 200 op Mid-Ohio kreeg ‘VeeKay’ medische goedkeuring om weer in zijn bolide plaats te nemen.