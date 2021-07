Coronageval bij aankomst Servische olympiërs in Tokio

Een lid van het Servische team voor de Olympische Spelen heeft bij aankomst in Tokio positief getest op corona. De Japanse overheid maakte bekend dat de bewuste persoon na de test op het vliegveld Haneda is geïsoleerd. Vier anderen uit de Servische delegatie zijn in een hotel nabij het vliegveld ondergebracht.

Eerder waren twee personen uit een in Japan gearriveerde olympische delegatie van Oeganda positief bevonden.

De Serviërs waren van plan voor een trainingsstage door te reizen naar Nanto, maar lokale officials lieten weten dat hiervan wordt afgezien. Er zou geen contact zijn geweest tussen de Serviërs en de functionarissen die de sporters en begeleiders zouden oppikken op het vliegveld.

De Olympische Spelen beginnen op 23 juli. Langzaamaan beginnen sporters en officials Japan binnen te komen. Een groot deel van de bevolking is daar vanwege de Covid 19-dreiging niet enthousiast over.