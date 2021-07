Cuba zet hinkstapspringer Diaz uit olympische ploeg

De Cubaanse hinkstapspringer Jordan Diaz is uit de Cubaanse ploeg gezet die zal deelnemen aan de Olympische Spelen van Tokio. Dat heeft een bestuurder van het Cubaans olympisch comité bekendgemaakt. Diaz verliet zijn medesporters tijdens een atletiekmeeting in het Spaanse Castellon en is volgens media nog in Spanje.

De 20-jarige Diaz werd beschouwd als medaillekandidaat voor de Spelen die op 23 juli beginnen. In 2018 veroverde hij goud op de Olympische Jeugdspelen in Buenos Aires, waarna hij ook bij de senioren indruk maakte.

De Cubaanse selectie bestaat nu uit 69 atleten, die in vijftien sporten zullen aantreden. Cuba wil in de top 20 van de medaillespiegel eindigen.