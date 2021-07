Hamilton: ver verwijderd van niveau Verstappen

Lewis Hamilton was nauwelijks verrast dat Max Verstappen zondag de Grote Prijs van Oostenrijk in de Formule 1 won. “Vooraf had ik al gezegd dat we niet bij hem in de buurt zouden komen. Helaas is die voorspelling uitgekomen. We hadden geen kans tegen hem.”

“We hebben nu alle hulp nodig die we kunnen krijgen”, vervolgde de wereldkampioen. “Wij zijn mijlenver verwijderd van het niveau van de Red Bull van Max. Zij hebben de laatste races meerdere ‘upgrades’ toegepast op de auto, wij niet een. Dan houdt het op. Er moet iets veranderen willen wij terugkomen in de race.”

Door schade aan zijn auto kon Hamilton in de slotfase ook zijn tweede plek achter de Nederlander niet meer verdedigen. Hij eindigde als vierde. “Eerlijk gezegd ben ik blij dat ik de finish nog heb gehaald”, aldus Hamilton.