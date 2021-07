Handbalsters verliezen van Zweden

De Nederlandse handbalsters hebben het drielandentoernooi in Den Bosch afgesloten met een nederlaag. Zweden was 28-23 te sterk voor Oranje, dat in voorbereiding is op de Olympische Spelen. Bij de rust leidde de Scandinavische ploeg al met 17-9. Bij de thuisploeg was Angela Malestein met zes doelpunten de beste schutter.

Nederland won vrijdag nipt van Rusland: 30-29. In dat duel slaagde de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade er nog wel in een flinke achterstand weg te werken.

Zweden won het drielandentoernooi. In het duel met Rusland zegevierde de Noord-Europese formatie zaterdag met 31-28.