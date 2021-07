Motorcrosser Herlings wint Grote Prijs van Italië

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft de Grote Prijs van Italië gewonnen. De Nederlander stelde zijn eerste seizoenszege veilig met winst in de tweede manche op het kletsnatte en modderige circuit in Maggiora. Hij was in de eerste race op de zesde plek geëindigd.

Herlings belandde met landgenoot Glenn Coldenhoff en de Italiaan Antonio Cairoli op 40 punten na twee manches. Dankzij zijn overwinning in de tweede race ging de eindzege in de Grand Prix van Italië naar de wereldkampioen van 2018.

Coldenhoff eindigde in Italië als vierde en als tweede. Calvin Vlaanderen (18e) en Brian Bogers (22e) vervulden in de derde GP van het seizoen een bijrol.

In het WK-klassement leidt titelverdediger Tim Gajser met 124 punten. De Sloveen moest in Italië genoegen nemen met de zevende plaats in het eindklassement. Herlings heeft als nummer 2 in de WK-stand nog maar 6 punten minder dan Gajser. De Brabander begon het nieuwe seizoen met de tweede plek in Rusland en eindigde vorig weekeinde als derde in de Grote Prijs van Groot-Brittannië.

De volgende Grand Prix is op 18 juli in Nederland op het crosscircuit in Oss.