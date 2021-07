Nederlandse zwemrecords voor De Boer en Kamminga

De olympiërs Thom de Boer en Arno Kamminga hebben bij de Speedo Fast Water Meet in Amsterdam Nederlandse records gezwommen op de kortebaan. De Boer deed dat op de 50 en 100 meter vrije slag, Kamminga sloeg toe op de 100 meter schoolslag.

De Boer scherpte zaterdag in Amsterdam zijn Nederlandse record op de langebaan al aan op de 50 meter vrije slag (21,58). Een dag later klokte de 29-jarige Alkmaarder op de kortebaan in de series en in de finale twee keer 20,84 op de 50 meter. Daarmee verbeterde hij de oude toptijd van Kenzo Simons (20,98).

Op de 100 meter was hij sneller dan het Nederlandse record dat Pieter van den Hoogenband in 2003 liet noteren: 46,76 tegen 46,81. “Ik wilde zo graag het record pakken op de 100 meter omdat het al zo lang stond. In potentie zijn er genoeg collega’s om mij heen die daar ook toe in staat zijn. Het is voor mij nu speciaal om Pieter uit de boeken te zwemmen. Zeker omdat ik nu in deze goede vorm verkeer”, liet De Boer opgetogen weten.

Kamminga verbeterde met een tijd van 55,99 zijn eigen record uit 2019 (56,06). “Het was weer een superleuke race waarbij ik even moest wennen aan de vele keerpunten. Ik sta nu met deze tijd volgens mij vijfde op de eeuwige wereldranglijst”, concludeerde de 25-jarige Katwijker voldaan.