Peloton zonder Van der Poel en Roglic op weg naar Tignes

Zonder Mathieu van der Poel en Primoz Roglic is het peloton vertrokken in de negende etappe van de Tour de France. De tweede rit in de Alpen gaat van Cluses naar Tignes over 144,9 kilometer. Tadej Pogacar, de Tourwinnaar van 2020, start voor het eerst in deze ronde van Frankrijk in de gele trui.

De wielrenners moeten over vijf cols. Na beklimmingen van de Côte de Domancy en de Col de Saisies volgt met de Col du Pré de eerste beklimming van de buitencategorie in deze Tour. Het is een beklimming van 12,6 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,7 procent. De rit eindigt met de lange klim van 21 kilometer naar Tignes.

In de Tour van 2019 zorgde een modderstroom ervoor dat de etappe niet in het skioord kon eindigen. De rit werd voortijdig beëindigd en de posities die de renners op dat moment innamen bepaalden dat de Colombiaan Egan Bernal de gele trui overnam van de Fransman Julian Alaphilippe.

Pogacar heeft in het algemeen klassement 1.48 minuut voorsprong op Wout van Aert. Wout Poels start als leider van het bergklassement in de bollentrui. De eerste renner wordt rond 17.45 uur in Tignes verwacht.