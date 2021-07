Ploegleider Zeeman: verder rijden Roglic had geen zin meer

Jumbo-Visma sloot een rampzalige eerste week van de Tour de France zondagmorgen af met de opgave van Primoz Roglic. Eerder deze week zag de ploeg Robert Gesink uitvallen, zondag gaf de Sloveense kopman er voor de start de brui aan omdat hij veel last had van zijn blessures, opgelopen bij een valpartij afgelopen maandag.

“Primoz realiseerde zich dat er in koers geen verbetering meer zou optreden”, zei ploegleider Merijn Zeeman voor de start van de negende etappe in Cluses. “Zo’n etappe zoals zaterdag hakt er enorm in. We wilden het per dag bekijken, niet zomaar afstappen. Het is nu eenmaal de Tour. Gisteravond gaf Primoz toe dat het geen zin had om verder te rijden, niet voor hem en ook niet voor de ploeg. Hij kon hier nog weinig betekenen.”

Volgens Zeeman is het beter om naar de lange termijn te kijken. “Het is niet omdat we in de Tour zijn dat we koste wat kost door moeten gaan. De etappe van zaterdag kostte Primoz al ontzettend veel moeite. Aandringen had geen zin meer, hij zou in deze Tour geen rol van betekenis meer spelen en hij is een té groot kampioen om hem daarvoor nog in de Tour te houden.”

Deelname aan de Vuelta is volgens Zeeman nu een stuk realistischer geworden. “Primoz gaat nu eerst fysiek en mentaal herstellen van alles wat er hem is overkomen. Deze Tour was voor hem heel frustrerend. Hier moet hij toch even van bekomen.”

De Deen Jonas Vingegaard van de ploeg staat vijfde in het klassement, op 5 minuten van Pogacar. “Met Jonas hadden we een plan op de lange termijn, om hem hier met Primoz te laten rijden, te laten groeien”, legde Zeeman uit. “Dat kan nu niet meer na de val en opgave van Primoz, maar hij doet het ontzettend goed en mag zijn koers rijden, zonder enige druk. Hij mag zichzelf elke dag testen, hoe hij staat ten opzichte van de beste renners van de wereld en daar gaan we hem maximaal bij ondersteunen.”