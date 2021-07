Pogacar versnelde nog even zodat hij gele trui zou houden

Geletruidrager Tadej Pogacar moest in de negende etappe van de Tour de France een aanval op zijn leiderstrui verwerken. De Australiër Ben O’Connor lag even ruim 9 minuten voor en hield daar op de streep in Tignes 6 minuten van over, nadat de Sloveen van UAE Team Emirates in de slotfase een versnelling had geplaatst. “Ik was even bang dat ik het geel nog voor de rustdag kwijt zou raken, maar daarom versnelde ik nog even. Om zeker te zijn dat ik de trui zou houden.”

Pogacar bracht zijn felicitaties over aan O’Connor. “Wat een rit, hij was echt supersterk”. Zelf had de Sloveen vooral afgezien door de zware weersomstandigheden. “Het weer gisteren was slecht, maar vandaag was het nog veel slechter. Het regende echt de hele dag en het was koud. Veel jongens hebben echt geleden. Ik ben blij dat het voorbij is en we een rustdag hebben.”

Zorgen over de kou had de geletruidrager echter niet. “Ik ben meer bezorgd over de etappes in de hitte die nog gaan komen. Daar heb ik het meest last van en mijn concurrenten weten dat ook.”