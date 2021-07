Roglic niet meer van start in Tour de France

Primoz Roglic gaat zondag niet meer van start in de negende etappe van de Tour de France. De Sloveen van Jumbo-Visma, vorig jaar tweede achter zijn landgenoot Tadej Pogacar, ondervindt te veel last van blessures die hij opliep bij een val eerder deze Tour.

Roglic stond inmiddels al op grote achterstand. Zijn ploeg meldde eerder dat de rustdag van maandag zou worden benut om na te denken over zijn plan voor de komende weken. Roglic wil deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio. De Tour gaat vanuit Cluses verder met de tweede Alpenrit. De finish ligt in Tignes.

Roglic meldde dat het besluit te stoppen in overleg met de ploegleiding was genomen. “We kwamen tot de conclusie dat het geen zin had op deze manier door te gaan”, vertelde de 31-jarige Sloveen, onder meer tweevoudig winnaar van de Vuelta. Roglic was in de derde etappe zwaar ten val gekomen en verscheen daarna gehavend aan de start van de vierde rit. Een dag later maakte hij nog een alleszins redelijke indruk in de individuele tijdrit. “Ik heb nooit zo ver vooruit gedacht. We bekeken het van dag tot dag, maar uiteindelijk zagen we dat dit me niet veel verder zou brengen.”

Zijn zevende plaats in de tijdrit van woensdag was ook voor hem zelf een verrassing. “Maar de dag erna was de pijn in alle hevigheid weer terug. De tijdrit ging beter dan verwacht, maar het is natuurlijk een korte inspanning. In de ‘normale’ etappes erna bleek dat het te veel is voor mijn lichaam. We gaan ons nu maar focussen op nieuwe doelen.”

De teleurstelling is groot, erkende Roglic, die na Luik-Bastenaken-Luik eind april alleen nog maar trainde voor de Tour de France, de koers waarin hij vorig jaar de zeker gewaande zege op de voorlaatste dag uit handen gaf. “Ik ben bijzonder teleurgesteld, maar we moeten het accepteren en erin geloven dat dit de enige juiste beslissing is. Het is nu zaak optimistisch naar de toekomst te kijken.” Sportief directeur Merijn Zeeman hintte zaterdag al over een mogelijke deelname van Roglic aan de Vuelta.