Sprinters Démare en Coquard buiten tijdslimiet in 9e Touretappe

Zeven wielrenners onder wie de Franse sprinters Arnaud Démare en Bryan Coquard zijn buiten de tijd binnengekomen in de negende etappe van de Tour de France. Ze mogen daarom niet meer van start in de tiende etappe, dinsdag na de rustdag.

De wielrenners hadden in de door het slechte weer loodzware rit een marge van 37 minuten en 20 seconden, maar kwamen net iets later over de streep. Naast Coquard en Démare misten ook de Fransman Anthony Delaplace, de Italiaan Jacopo Guarnieri, de Belg Loïc Vliegen en de Zuid-Afrikanen Stefan de Bod en Nicholas Dlamini de tijdslimiet. Dlamini, die onderweg ten val was gekomen, kwam pas ruim een uur van ritwinnaar Ben O’Connor over de finish.

Onderweg stapten de Belgen Tim Merlier en Jasper de Buyst af en ook de Fransman Nans Peters verliet de wedstrijd. Mathieu van der Poel en Primoz Roglic gingen al niet meer van start.