Tour doet nieuwe poging Tignes te bereiken tekens

De negende etappe van de Tour de France finisht zondag in Tignes. Twee jaar geleden was het een modderstroom die verhinderde dat de etappe in het skioord kon eindigen. De rit werd voortijdig beëindigd en de posities die de renners op dat moment innamen bepaalden dat de Colombiaan Egan Bernal de gele trui overnam van de Fransman Julian Alaphilippe. Ook de etappe erna moest worden ingekort en Bernal werd in Parijs gehuldigd als Tourwinnaar.

De tweede Alpenrit (start rond 13.10 uur) belooft opnieuw spektakel met vijf cols waarvan één, de Col du Pré, van de buitencategorie. De top van die berg ligt 64 kilometer voor de finish. Het hoogste punt wordt bereikt als de Montée de Tignes is beklommen, de streep ligt een kleine 2 kilometer verder. Daar wordt de eerste renner rond kwart voor zes verwacht.