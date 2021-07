Van der Poel niet meer van start in negende etappe Tour de France

Mathieu van der Poel gaat zondag niet meer van start in de negende etappe van de Tour de France. Dat heeft de wielrenner van Alpecin-Fenix voor de rit van Cluses naar Tignes bekendgemaakt.

“Helaas ga ik niet meer van start vandaag. Ik heb met het team besloten dat het beter voor me is om af te stappen en me op de Olympische Spelen te gaan focussen”, zei Van der Poel. “Ik ga wat tijd nemen om te herstellen van deze week. Ik heb nog andere doelen en het is onmogelijk voor mij om de Tour uit te rijden en dan op mijn best te zijn in Tokio.”

Van der Poel veroverde met de ritwinst op Mûr-de-Bretagne in de tweede etappe de gele trui. Die droeg hij tot en met de achtste etappe van zaterdag, toen de Sloveen Tadej Pogacar de leiderstrui van hem overnam. “Het was onmogelijk om mijn trui te verdedigen tegen de echte klimmers en het algemeen klassement was ook geen doel voor mij”, zei hij daarover.

“Het was een geweldige week voor mij en het team. We hebben twee ritten gewonnen en ik heb zes dagen het geel gedragen”, zei Van der Poel. “Het was mijn eerste grote ronde en ik denk dat ik er heel trots op kan zijn. Ik kom volgend jaar terug.”

Eerder zondag meldde Jumbo-Visma dat Primoz Roglic ook niet meer van start gaat in de negende rit. De Sloveen, die vorig jaar tweede werd, ondervindt nog veel last van blessures die hij opliep bij een val eerder deze Tour.