Van der Poels ploeggenoot Merlier verlaat Tour de France

Na Mathieu van der Poel heeft ook ploeggenoot Tim Merlier de Tour de France verlaten. De Belgische sprinter van Alpecin-Fenix was nog wel van start gegaan in de negende etappe van Cluses naar Tignes, maar stapte met nog zo’n 70 kilometer te gaan in natte weersomstandigheden uit de koers.

Merlier bezorgde zijn Belgische ploeg in de derde etappe van deze Tour in Pontivy de tweede ritwinst. De 28-jarige Belg won eerder ook een rit in de Ronde van Italiƫ.

Van der Poel kondigde eerder op zondag aan dat hij niet meer van start ging. De Nederlander, die zes dagen de gele trui droeg, gaat zich voorbereiden op de Olympische Spelen, waar hij meedoet aan het mountainbiken. Alpecin-Fenix is door het vertrek van de twee renners nog maar met zes man in koers.