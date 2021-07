Verstappen: het ging nog beter dan vorige week

Voor de tweede keer in amper een week leidde Max Verstappen op het circuit van Spielberg in de Formule 1 van begin tot eind. “Maar deze keer ging het nog beter dan vorige week. Alles klopte”, was de eerste reactie van de Nederlander na weer een zege, zijn vijfde van het seizoen.

“Het was ongelooflijk hoe het ging”, vervolgde Verstappen. “De auto was perfect. Ik had echt niet verwacht dat het zo goed zou gaan. Ik heb hier fantastische weken beleefd in Oostenrijk. En dat met die duizenden Nederlanders op de tribune, fantastisch. Het leek wel één grote zee van oranje hier.”

De ‘kenners’ hadden zijn overwinning verwacht, Verstappen zelf was vooraf nog niet zo zeker van zijn zaak. “Ik wist het niet. Natuurlijk was ik de grote favoriet, maar je moet het toch nog maar even doen. Maar we hebben het samen gedaan. Dit succes komt op naam van ons hele team.”