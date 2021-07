Verstappen mikt in Oostenrijk op vijfde seizoenszege in Formule 1

Max Verstappen mikt zondag in de Grote Prijs van Oostenrijk op zijn vijfde overwinning in dit seizoen in de Formule 1. De Limburgse coureur van Red Bull start de race op het thuiscircuit van zijn team vanaf poleposition. Het is voor de derde achtereenvolgende keer dat hij van de eerste startplek vertrekt.

Verstappen won al vier races en leidt in het kampioenschap van de Formule 1 met 18 punten voorsprong op Lewis Hamilton. De Brit van Mercedes viel tegen in de kwalificatie en start vanaf de vierde plek. De zevenvoudig wereldkampioen gaf op voorhand al aan dat hij minder snel is dan Verstappen en hij verwacht dat de Nederlander fluitend naar de winst zal rijden.

Opvallend in de startopstelling is Lando Norris op de voorste rij naast Verstappen. De Brit van McLaren zette de tweede tijd neer in de kwalificatierace, zijn beste resultaat tot nog toe. De Mexicaan Sergio PĂ©rez, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, start vanaf de derde positie. De grand prix op de Red Bull Ring in Spielberg vangt aan om 15.00 uur.