Wielrenner Kelderman tevreden na eerste zware Tourweek

Wilco Kelderman was tevreden dat hij zich na de negende etappe in de Tour de France had gehandhaafd op de zevende plaats in het algemeen klassement. De 30-jarige kopman van Bora-hansgrohe kwam in de lastige bergrit naar Tignes binnen als dertiende. In het klassement heeft hij 5.58 minuten achterstand op geletruidrager Tadej Pogacar.

“Het was opnieuw een loodzware dag”, zei Kelderman. “Op sommige momenten in de afdaling was het zo koud dat ik mijn handen niet meer voelde. Maar mijn benen waren goed. Ik had veel vertrouwen voor de slotklim. In de slotkilometers had ik het even lastig, misschien had ik niet genoeg gegeten, maar dat kan in deze omstandigheden na die zware dagen gebeuren.”

Over het geheel genomen is Kelderman tevreden na de eerste week. “Ik doe nog steeds mee om een podiumplaats en ik kijk uit naar de tweede week.”

Bauke Mollema zat nog mee in de ontsnapping, maar zag ook mede vanwege het slechte weer zijn aanval stranden. “Met die regen en die kou voelde ik zelfs toen ik bergop reed mijn handen en voeten niet meer. Ik zat in een groepje op twee minuten achter de koplopers, maar ik stond helemaal geparkeerd op de Col du PrĂ©. Toen ben ik maar gestopt en heb alle kleding gewisseld, zodat ik het in de laatste afdaling niet nog kouder zou krijgen.”

Mollema deed het op de 20 kilometer lange beklimming naar Tignes vervolgens rustig aan. Hij kwam binnen als 61e op ruim een half uur van ritwinnaar Ben O’Connor. “In die laatste klim heb ik mezelf niet meer uit elkaar getrokken. Ik had in de Tour gehoopt op lekker warm weer. Maar tot nu toe is dat waardeloos.”