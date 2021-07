Wielrenner O’Connor ziet droom uitkomen met etappezege in Tour

Wielrenner Ben O’Connor boekte met een lange vlucht in de negende etappe van de Tour de France de tot nu toe mooiste overwinning in zijn carrière. De Australiër van AG2R kwam solo aan in Tignes en zag een droom uitkomen. “Het was allereerst al een droom om hier in de Tour te zijn. Maar hier droom je van. Als dat uitkomt, zorgt dat voor enorme vreugde”, zei O’Connor.

De Australiër bedankte uitvoerig iedereen die in hem had geloofd, waaronder ook zijn team. “Ik ben zo blij voor AG2R-Citroen. Zij hebben zoveel vertrouwen in mij gehad en ik bezorg ze nu een overwinning.”

O’Connor gaf toe dat hij nog even bang was dat geletruidrager Tadej Pogacar heel hard van achteren zou terugkomen op de klim naar Tignes. “Ik kreeg de tijdverschillen door en wist dat als ik niet zou verkrampen ik de rit kon winnen. Ik geloofde erin en zorgde dat ik niet in paniek raakte.”