Wimbledon vanaf kwartfinales voor volle tribunes

De tennissers op Wimbledon zullen vanaf de kwartfinales weer voor volledig gevulde tribunes spelen. De capaciteit voor de wedstrijden op het Centre Court en Court 1 wordt vanaf dat moment weer maximaal benut. Dat heeft de All England Club zondag bekendgemaakt.

“Dit betekent dat er voor het eerst sinds de coronapandemie begon stadions volledig uitverkocht zullen zijn in het Verenigd Koninkrijk”, meldt de organisatie. De kwartfinales bij de mannen en de vrouwen gaan dinsdag van start. Voor de finales, die volgend weekend plaatsvinden, was al voorzien dat de capaciteit zou worden opgetrokken naar 100 procent. In de eerste week mocht maximaal de helft van het aantal stoeltjes worden bezet.

Toeschouwers moeten bij hun aankomst nog altijd een veiligheidsdocument voorleggen zoals een bewijs van volledige vaccinatie, een negatieve coronatest of immuniteit na een recente infectie. Ze moeten mondkapjes dragen wanneer ze op het complex rondwandelen, maar die verplichting geldt niet wanneer ze op de tribune zitten.