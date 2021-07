Basketballer Hachimura en worstelaar Susaki dragen Japanse vlag

Basketballer Rui Hachimura draagt op 23 juli de Japanse vlag tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio. “Ik hoop dat nu nog meer kinderen interesse krijgen in mijn sport”, zegt de basketballer van Washington Wizards, dat uitkomt in de NBA.

Ook Yui Susaki is aangewezen als vlaggendrager van Japan. Ze werd al tweemaal wereldkampioen worstelen. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) staat voor het eerst toe dat ieder land bij de openingsceremonie de vlag door twee sporters mag laten dragen. Het IOC wil hiermee gendergelijkheid stimuleren.

Het is nog niet bekend hoe de openingsceremonie eruit gaat zien. Volgens Japanse media zal het feest voor de start van de Spelen 1,5 uur langer duren. Dat is het gevolg van coronamaatregelen zoals 1,5 meter afstand houden. Het is ook nog niet bekend hoeveel Japanners de ceremonie mogen bijwonen. Bij sportwedstrijden op de Spelen zijn maximaal 10.000 Japanners welkom op de tribune.