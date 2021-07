Britse tienersensatie Raducanu moet opgeven op Wimbledon

De Britse tienersensatie Emma Raducanu heeft in de vierde ronde van Wimbledon opgegeven. De nummer 338 van de wereld keek tegen de Australische Ajla Tomljanovic tegen een 6-4 3-0-achterstand aan.

De pas 18 jaar oude Raducanu werd buiten de baan behandeld. Ze oogde in de beginfase van de tweede set kortademig en haar longen werden gecontroleerd. Officials van het toernooi kwamen tijdens de behandelperiode terug op de baan en meldden de umpire dat Raducanu niet meer zou terugkeren.

Raducanu was de verrassing van de eerste week op Wimbledon. Ze was de jongste Britse die de laatste zestien wist te bereiken op Wimbledon. Ze had in haar eerste drie partijen geen set verloren.

Raducanu, die dit jaar pas twee toernooien speelde en voor het eerst meedeed aan een grandslamtoernooi, werd in Canada geboren en heeft een Chinese moeder en een Roemeense vader. Ze woont al sinds haar jeugd in Engeland.

De tien jaar oudere Tomljanovic, de nummer 75 van de wereld, neemt het in de kwartfinales op tegen de als eerste geplaatste Ashleigh Barty. Ze wist nooit eerder door te dringen tot de laatste acht op een grand slam. In 2014 bereikte ze de vierde ronde op Roland Garros.